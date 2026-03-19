ماكرون يدعو إلى وقف الهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وقف الهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، وذلك عقب محادثات أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني حول الحرب في إيران.

وقال ماكرون في منشور على منصة إكس: "من مصلحتنا المشتركة تنفيذ، ودون تأخير، وقف هجمات تستهدف البنية التحتية المدنية، لا سيما منشآت الطاقة والمياه".

وأضاف: "يجب حماية السكان المدنيين واحتياجاتهم الأساسية، وكذلك أمن إمدادات الطاقة، من أي تصعيد عسكري".

وأشار ماكرون إلى أنه تحدث مع تميم وترامب "بعد الضربات التي استهدفت منشآت إنتاج الغاز في إيران وقطر" يوم الأربعاء.