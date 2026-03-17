«كاف» يحدد موعد نظر استئناف النادي الأهلي ضد منع الجماهير أمام الترجي

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» غدًا الثلاثاء موعدًا لنظر استئناف النادي الأهلي ضد قرار حرمانه من جماهيره في مباراة الترجي التونسي، ضمن عقوبات مباراة الجيش الملكي المغربي.

وخسر الأهلي أمام الترجي التونسي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الأحد، على ملعب حمادي العقربي برادس، ضمن منافسات الذهاب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي تقدم باحتجاج رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على حرمان جمهوره من حضور مباراة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر مقرب من النادي الأهلي أن النادي تقدم باحتجاج رسمي على حرمانه من حضور الجماهير في مباراة الترجي، وفقًا للائحة، التي تنص على حق النادي في الاستئناف في حالة أن العقوبة أكثر من مباراتين فقط، وهو ما ينطبق على حالة النادي الأهلي، الذي تعاقب بعقوبات مضاعفة مخالفة للعقوبات.

وأوضح المصدر أن الاتحاد الإفريقي حدد الساعة 11 صباح غدًا، الثلاثاء، موعدًا لجلسة نظر الاستئناف المقدم من النادي الأهلي، وأن الأهلي يجهز ملف بالدفوع سيقدمها غدًا خلال الجلسة.

وأشار الأهلي إلى أن هذه أول عقوبة يتم توقيعها على جماهيره، واستشهد بواقعة سابقة لعقوبة على جمهور الترجي الذي تم فيها غلق أحد المدرجات فقط في الملعب وليس لعب مباراة بدون جماهير

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم السبت المقبل، 21 مارس الجاري، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في غياب لجماهير الأهلي نتيجة عقوبات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» على خلفية أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي.