مستقبل وطن يبحث مع رئيس الرعاية الصحية خطة تطبيق التأمين الصحي الشامل بالمحافظات

استضاف حزب مستقبل وطن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، للحديث عن خطة الهيئة لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطي أكبر عدد من المواطنين على مستوى الجمهورية.

جاء اللقاء بحضور النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب وأمينه العام، ونواب رئيس الحزب وهيئات المكاتب وأعضاء اللجان النوعية ذات الصلة وأعضاء الأمانة المركزية، بالإضافة إلى قيادات هيئة الرعاية الصحية.

وتحدث النائب أحمد عبدالجواد، عن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمنظومة الصحية، وتوجيهاته المستمرة للمسئولين في قطاع الصحة لتطوير المنظومة وبنيتها التحتية وعناصرها البشرية، بما ينعكس بالإيجاب على صحة المواطن.

وقال عبدالجواد، إن الرئيس وجه بتخصيص 10 مليارات جنيه تضاف للميزانية المخصصة لقطاع الصحة لتوفير العلاج على نفقة الدولة، والقضاء على قوائم الانتظار وعلاج الحالات الحرجة.

وأشار إلى أن حزب مستقبل وطن بذل مجهودًا كبيرًا في علاج مئات الحالات من خلال مبادراته في شهر رمضان، مؤكدًا أن الحزب مستعد لبذل كل ما في وسعه لمساندة الحكومة في تطوير المنظومة الصحية، لأن الصحة والتعليم من الأولويات الأساسية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالمنظومة الصحية، ولا يخلو لقاء للرئيس السيسي من التوجيه بالاعتناء بكل عناصر المنظومة، لذلك كانت البداية بالطبيب لأنه صمام الأمان للأمن القومي الصحي.

وقال إن الهيئة العامة للرعاية الصحية تعمل يداً بيد مع وزارة الصحة لتحقيق أعلى استفادة للمواطن، وتحرص الهيئة على تحقيق العدل والمساواة في العلاج بين كل فئات المجتمع تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل حققت طفرة كبيرة في المحافظات التي بدأنا تطبيق المنظومة فيها، وهي: "بورسعيد والأقصر وأسوان والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس، وخاصة في صعيد مصر حيث كان له النصيب الأكبر في المنظومة، ومع دخول محافظات أخرى مثل المنيا إلى قائمة التأمين الصحي الشامل، يكون لمحافظات الصعيد نصيب إضافي، ونأمل أن تمتد المنظومة إلى كل محافظات مصر في السنوات القليلة القادمة".

وأكد السبكي، أن التأمين الصحي الشامل لا يهتم فقط بتطوير البنية التحتية للمستشفيات والمراكز والوحدات التي أصبحت على أعلى مستوى، لكنه يضيف حماية اجتماعية ومالية للمواطنين، وكل محافظة يدخلها التأمين الصحي الشامل لن يعاني المواطن فيها من أزمة في العلاج أو الدواء.

وتابع: "حققت الجراحات والتدخلات الطبية في منظومة التأمين الصحي الشامل نجاحًا يضاهي المستويات العالمية، وقد مكنت المنشآت الصحية التابعة للهيئة الفرق الطبية من إجراء تدخلات دقيقة بالقسطرة كبديل آمن وفعال للعديد من الجراحات التقليدية".

وأشار إلى سلسلة "إشراقة أمل" التي قدمتها الهيئة طوال شهر رمضان، وتضمنت تقديم حالات تم علاجها من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، وأبلى فيها الأطباء بلاءً حسنًا، وجميعها حالات صعبة.

وخلال اللقاء، تبادل النواب ورئيس هيئة الرعاية الصحية الشاملة الآراء والمقترحات لتحقيق أعلى استفادة للمواطن في كافة محافظات الجمهورية.