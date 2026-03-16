وزير الدفاع الألماني يرفض المشاركة عسكريا في تأمين مضيق هرمز: إيران ليست حربنا

رفض وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الاثنين، فكرة نشر قوات عسكرية أوروبية لتأمين مضيق هرمز.

وقال في تصريحات، نقلتها وسائل الإعلام المحلية: «ماذا يتوقع ترامب أن تفعله حفنة من الفرقاطات الأوروبية ولا يمكن للبحرية الأمريكية القوية أن تفعله؟ هذه ليست حربنا، ونحن لم نبدأها».

من جانبه، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، في بروكسل الاثنين، أن ألمانيا لا ترى دورا لحلف شمال الأطلسي في التعامل مع إغلاق مضيق هرمز.

وقال فاديفول قبيل اجتماع مجلس الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي: «لا أرى أن حلف شمال الأطلسي اتخذ قرارا في هذا الاتجاه أو يمكن أن يتحمل مسئولية مضيق هرمز. لو كان الأمر كذلك، لتناولت هيئات الحلف هذه المسألة على هذا الأساس».

وصعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الضغوط على الحلفاء الأوروبيين للمساعدة في حماية المضيق، محذرا من أن حلف شمال الأطلسي سيواجه مستقبلا «سيئا للغاية»، إذا لم يهب أعضاؤه لتقديم العون لواشنطن.

وقال ترامب إنه «من الملائم للأشخاص المستفيدين من المضيق أن يساعدوا في ضمان ألا يحدث أمر سيئ هناك»، مشددا على انه «إذا لم يأت رد أو جاء رد سلبي، أعتقد أن مستقل الناتو سيكون سيئا للغاية».

وأشار ترامب إلى أنه على أن أوروبا والصين، على العكس من الولايات المتحدة، تعتمدان بشدة على نفط الخليج. ويمر عبر المضيق خُمس إنتاج النفط العالمي، لكنه الان بات مغلقا بالكامل تقريبا بفعل الضربات والتهديدات الإيرانية.

وحذر من أن القمة المرتقبة في بكين مع نظيره الصيني شي جين بينج من 31 مارس حتى 2 أبريل قد تؤجل، إذا لم تساعد بكين في فتح مضيق هرمز.

وأطلق ترامب دعوة إلى دول عدة لإرسال سفن حربية للمساعدة في حماية إمدادات النفط العالمية التي تعبر مضيق هرمز، والتي باتت شبه متوقفة منذ اندلاع الحرب، ما تسبّب بارتفاع أسعار موارد الطاقة، خصوصا النفط، الى مستويات لم تعهدها منذ أعوام.

وقال ترامب للصحفيين المرافقين له في الطائرة الرئاسية إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع «حوالي سبع» دول للحصول على مساعدة لإعادة فتح مضيق هرمز.

وردا على سؤال حول طبيعة المساعدة التي يريدها، قال ترامب، إنه يريد كاسحات ألغام بالإضافة إلى «أشخاص يقضون على بعض الجهات الفاعلة السيئة الموجودة على طول الساحل الإيراني».