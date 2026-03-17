ترامب عن حاملات الطائرات البريطانية: لم أعد أريدها بعد انتصارنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أبلغ رئيس ‌الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن ‌الولايات ‌المتحدة لا تريد حاملات طائرات ‌بريطانية.

جاء وذلك في أحدث انتقاداته للزعيم البريطاني بسبب ‌ما اعتبره نقصا في الدعم للحرب الأمريكية ضد إيران.

وصرّح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض قائلا: "لم أعد أريدها. لا أريدها بعد انتصارنا"، بحسب شبكة سكاي نيوز.

وأكد ترامب أنه طلب تأجيل ‌زيارته ‌إلى الصين المقررة من ‌31 ‌مارس إلى الثاني أبريل ‌لمدة شهر تقريبا بسبب الحرب مع إيران، مضيفا: "لقد طلبنا تأجيلها شهرا أو نحو ذلك".

وكان ترامب وستارمر قد أجريا في الثامن من مارس مباحثات هاتفية تطرقت إلى الحرب في الشرق الأوسط، بعد انتقادات وجّهها الرئيس الأمريكي إلى رئيس الوزراء البريطاني على خلفية التعاون في النزاع الحالي.

وأفادت متحدثة باسم داونينج ستريت، في بيان وقتها، بأن المسئولين تطرّقا إلى الوضع الحالي في الشرق الأوسط والتعاون العسكري بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، لا سيما من خلال استخدام قواعد سلاح الجو الملكي دعما للدفاع الجماعي عن النفس لشركائهما في المنطقة.

ورفض ستارمر بداية أي دور للندن في الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل أن يوافق لاحقا على طلب أمريكي لاستخدام قاعدتين عسكريتين بريطانيتين لغرض دفاعي "محدد ومحدود".