سقوط شظايا صواريخ إيرانية في 3 مواقع وسط إسرائيل

أفادت القناة «12» العبرية، مساء الأربعاء، بإطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، من بينها صاروخ عنقودي.

وأشارت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، إلى سماع دوي انفجارات متتالية في وسط إسرائيل، مع إطلاق الصاروخ العنقودي الإيراني.

من جانبه، أفاد التلفزيون الإيراني، ببدء إطلاق موجة جديدة من الصواريخ على الأراضي المحتلة.

ولفت الإعلام العبري إلى سقوط شظايا الصاروخ العنقودي في 3 مواقع وسط إسرائيل، منها: رامات غان وبيتاح تيكفا شرق تل أبيب.

وذكر أن عمليات المسح جارية في عدة مناطق، عقب ورود بلاغ عن سقوط صاروخ في تل أبيب.

ويأتي هذا التصعيد، بعد إعلان إسرائيل مسئوليتها عن استهداف عدد من المنشآت التابعة لحقول الغاز في «بارس الجنوبي»، في منطقة عسلوية.

وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إبراهيم ذو الفقاري، إن إيران حذرت سابقًا من الرد بقوة على مصدر العدوان، حال تعرض البنية التحتية الإيرانية للطاقة لهجوم.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة «تسنيم»: «كما حذرنا سابقًا، إذا تعرضت البنية التحتية للوقود والطاقة والغاز والاقتصاد في بلادنا لهجوم من قبل الصهاينة والأمريكان، فسنهاجم مصدر العدوان بشدة».

واعتبر أن استهداف البنية التحتية للوقود والطاقة والغاز «حق مشروع» لإيران، متعهدًا بالرد بقوة في أقرب فرصة.