إيران: هجوم أمريكي إسرائيلي يستهدف شركتا صلب في أصفهان وخوزستان

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الجمعة، بتعرض شركتان مصنعتان للصلب في محافظتي أصفهان وخوزستان لهجوم أمريكي إسرائيلي.

وأوضحت الوكالة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا هجمات على محطة كهرباء فرعية وخط إنتاج للصلب في شركة مباركة بأصفهان (وسط)، إضافة إلى قصفها شركة خوزستان للصلب (جنوب غرب).

ونقلت الوكالة، عن المتحدث باسم وزارة الصناعة والمناجم والتجارة عزت الله زارعي، قوله: "حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي خسائر بشرية في مجمع خوزستان للصلب، أما بالنسبة لشركة مباركة، فلا تزال التحقيقات جارية ويرجح وجود قتلى وجرحى".

وأضاف زارعي، أن خبراء يجرون حاليا فحوصات ميدانية في كلا المجمعين لتقييم حجم الأضرار.

وأشار إلى أن المعلومات حول حجم الخسائر ستُعلن بعد انتهاء هذه التحقيقات.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.