وول ستريت جورنال: مهاجمة إيران لم تقض على تهديدها الصاروخي

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الجمعة، بأن الهجمات التي شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران دمّرت التهديد الصاروخي الذي تمثله، لكنها لم تقضِ عليه بالكامل.

وذكرت الصحيفة في تقرير أن الولايات المتحدة وإسرائيل قصفتا قواعد إطلاق الصواريخ الإيرانية، واستهدفتا بعضها "مرات عدة" خلال الحرب المستمرة منذ نحو شهر، إلا أن صواريخ طهران "ما زالت تحلق".

وأضافت: "قال محللون عسكريون وضباط أمريكيون سابقون إن الضربات الجوية التي ألحقت خسائر فادحة في بداية الحرب بقواعد إيران ومنصاتها لإطلاق الصواريخ، القريبة من الشريط الساحلي للخليج، دفعت إيران لاحقا إلى إطلاق صواريخ أطول مدى من عمق أراضيها".

ولفتت إلى أن طهران تواصل الردّ على الهجمات، ما يؤدي إلى إطالة أمد الصراع ورفع تكلفته الاقتصادية.

واعتبرت أن إيران تطلق عددا أقل بكثير من الصواريخ، لكنها توجهها نحو أهداف "أكثر عرضة للخطر" في إسرائيل ودول عربية بالمنطقة، وفي بعض الحالات تتسبب بأضرار أكبر.

وتابعت أن "قدرة أنظمة الصواريخ الإيرانية على الصمود أمام القصف الأمريكي ـ الإسرائيلي المستمر تزيد احتمال عدم تحقق أحد الأهداف الرئيسية للحرب، وهو منع طهران من تهديد الشرق الأوسط بالصواريخ والطائرات المسيّرة، بينما يسعى الرئيس (دونالد) ترامب إلى إنهاء الحرب بسرعة خلال الأسابيع المقبلة".

وأشارت إلى أن هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران "دمّرت التهديد الصاروخي، لكنها لم تقض عليه بالكامل".

كما ذكرت، استنادا إلى آراء محللين، أن ترسانة إيران الصاروخية تضررت بالفعل، إلا أن وقف الحرب بينما لا تزال هذه الترسانة قائمة قد يتيح استعادة الصواريخ من القواعد تحت الأرض وإعادة بناء مصانع الإنتاج.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.