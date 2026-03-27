سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يخوض منتخب مصر مساء اليوم الجمعة، مواجهة ودية قوية أمام نظيره، السعودية على ملعب الإنماء بمدينة جدة، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض كأس العالم 2026.

ويسعى الجهاز الفني للفراعنة، بقيادة حسام حسن، إلى تحقيق أكبر مكاسب فنية من المباراة، في ظل اقتراب الاستقرار على القائمة النهائية التي ستخوض منافسات المونديال.

ويدخل منتخب مصر مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: أحمد فتوح - ياسر إبراهيم - حمدي فتحي - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - محمود تريزيجيه

خط الهجوم: إسلام عيسى - عمر مرموش - أحمد سيد زيزو.

ويتواجد على مقاعد بدلاء منتخب مصر كل من: محمد الشناوي - مهدي سليمان - محمد علاء - طارق علاء - حسام عبد المجيد - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - خالد صبحي - أحمد نبيل كوكا - مهند لاشين - محمود صابر - إبراهيم عادل - هيثم حسن - ناصر منسي - مصطفى محمد.

من جهته، يدخل منتخب السعودية مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: عبد الإله العمري - حسن كادش - علي لاجامي - سعود عبد الحميد

خط الوسط: محمد كنو - مصعب الجوير - سلمان الفرج

خط الهجوم: أيمن يحيى - فراس البريكان - خالد الغنام

ويتواجد على مقاعد بدلاء منتخب السعودية في مباراة اليوم كل من: أحمد الكسار - محمد اليامي - علي مجرشي - متعب الفرج - ريان حامد - مراد الهوساوي - نايف مسعود - زياد الجهني - تركي العمار - سلطان مندش - مروان الصحفي - عبد الله الحمدان - صالح الشهري.

وتقدم بوابة الشروق خدمة متابعة لحظة بلحظة لمباراة مصر أمام السعودية خلال السطور القليلة المقبلة: