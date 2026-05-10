إسرائيل: ترحيل ناشطين اثنين من أسطول كان متجها إلى غزة بعد استجوابهما

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، ترحيل ناشطين أجنبيين، تم إنزالهما من أسطول كان متوجها إلى غزة في الأول من مايو من إسرائيل.

وكان قد تم جلب سيف أبو كشك وهو مواطن إسباني من أصل فلسطيني، والبرازيلي تياجو أفيلا إلى إسرائيل لاستجوابهما الأسبوع الماضي، بعد أن اعترضت البحرية الإسرائيلية أسطولهما في المياه الدولية قبالة اليونان، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، اليوم الأحد.

واتهمتهما إسرائيل بالانتماء إلى المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج، وهو منظمة قالت واشنطن إنها "تخضع لسيطرة حماس سرا" في إشارة إلى حركة حماس الفلسطينية وتخضع المنظمة لعقوبات من قبل إسرائيل والولايات المتحدة.

وعلى الرغم من ذلك، لم يتم توجيه أي اتهامات ضد الرجلين.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "بعد استكمال التحقيق، تم ترحيل المحرضين المحترفين، سيف أبو كشك وتياجو أفيلا من أسطول الاستفزاز اليوم من إسرائيل".

وأضافت: "لن تسمح إسرائيل بأي انتهاك للحصار البحري القانوني على غزة".

وكانت البحرية الإسرائيلية قد اعترضت أكثر من 20 سفينة من أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية، قبالة جزيرة كريت في 30 أبريل، واحتجزت 175 شخصا. واستقبلت اليونان معظمهم ورتبت عودتهم إلى بلادهم.

وأعرب عدد من دول الاتحاد الأوروبي عن تشككها بشأن شرعية عملية الاعتراض في المياه الدولية، بموجب القانون الدولي، لكن أصرت إسرائيل على أن الإجراء البحري الذي اتخذته قانونيا.