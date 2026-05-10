أكد عضو اللجنة العليا لأسطول «الصمود العالمي» يوسف عجيسة، ترحيل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للناشطين سيف أبو كشك وتياغو أفيلا، فجر اليوم الأحد.

وقال عجيسة في تصريح لوكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، إنه تم ترحيل أبو كشك إلى اليونان، وأفيلا لمصر، من خلال دائرة الهجرة في الكيان الإسرائيلي.

ونوه أن الناشطين تحدثا عقب ترحيلهما عن تعرضهما لعدة انتهاكات وتعذيب ممنهج، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح عجيسة، أن الناشطين واجها ظروفًا قاسية وتنكرًا لأبسط الحقوق الإنسانية خلال فترة الاحتجاز، مشددًا على أن هذه الممارسات لن توقف مساعي كسر الحصار.

وأشار إلى أن قيادة التحالف الدولي تجتمع حاليًا في تركيا، بمشاركة بقية سفن أسطول الصمود التي يصل عددها إلى 70 سفينة، مؤكدًا أنها ستبحر نحو غزة، رغم تهديدات الاحتلال.

ودعا عجيسة المؤسسات كافة والمتضامنين لمواصلة العمل والاستعداد للانطلاق المرتقب، مشددًا على أن مؤسسات أسطول الحرية لن يتراجع عن أداء دورها الإنساني والحقوقي تجاه قطاع غزة.

وسيف أبو كشك هو ناشط فلسطيني يحمل الجنسية الإسبانية، بينما يعد تياغو آفيلا أحد أبرز الناشطين البيئيين والحقوقيين في البرازيل، وقد جرى اعتقالهما خلال اعتراض «أسطول الصمود»، الذي انطلق من موانئ أوروبية عدة تحت راية تحالف دولي يضم عشرات المنظمات.

ويهدف القائمين على الحراك، إلى كسر الحصار البحري عن غزة، عبر تسيير قوافل مساعدات إنسانية تحمل مئات المتضامنين من مختلف الجنسيات لتسليط الضوء على معاناة السكان في القطاع.