إيران تهدد بقصف 5 منشآت للغاز والنفط في 3 دول عربية خلال ساعات

أصدر الحرس الثوري الإيراني، مساء الأربعاء، تحذيرًا بشأن قصف 5 منشآت للغاز والنفط في 3 دول عربية، خلال ساعات من الآن.

وناشد المواطنين المتواجدين في محيط تلك المناطق بدول: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر بمغادرتها فورًا، والابتعاد لمسافة آمنة.

وتضمن التحذير المنشآت التالية:

مصفاة سامرف - المملكة العربية السعودية

حقل غاز الحصن - الإمارات العربية المتحدة

مجمع الجبيل للبتروكيماويات - المملكة العربية السعودية

مجمع مسعيد للبتروكيماويات وشركة مسعيد القابضة (التابعة لشركة شيفرون) - قطر

مصفاة رأس لفان (المرحلتان 1 و2) – قطر

وأضاف: «أصبحت هذه المراكز أهدافًا مباشرة ومشروعة، وسيتم استهدافها في الساعات القادمة، ويُطلب من جميع المواطنين والمقيمين والموظفين مغادرة هذه المناطق على الفور، والانتقال إلى مسافة آمنة دون أي تأخير».

وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إبراهيم ذو الفقاري، إن إيران حذرت سابقًا من الرد بقوة على مصدر العدوان، حال تعرض البنية التحتية الإيرانية للطاقة لهجوم.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة «تسنيم»: «كما حذرنا سابقًا، إذا تعرضت البنية التحتية للوقود والطاقة والغاز والاقتصاد في بلادنا لهجوم من قبل الصهاينة والأمريكان، فسنهاجم مصدر العدوان بشدة».

واعتبر أن استهداف البنية التحتية للوقود والطاقة والغاز «حق مشروع» لإيران، متعهدًا بالرد بقوة في أقرب فرصة.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن عدداً من المنشآت التابعة لحقول الغاز في «بارس الجنوبي»، في منطقة عسلوية، تعرّضت لهجمات صاروخية اليوم الأربعاء، فيما سُمع دوي انفجارات قوية في المنطقة.

ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن مراسلها في عسلوية، أن بعض الخزانات ومحيط منشآت الغاز، ضمن مراحل مختلفة من مصافي عسلوية، تعرّضت للقصف، مشيرة إلى أن الهجمات طالت مراحل في المصافي الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة.

ووفق التقارير، جرى نقل العاملين إلى مناطق آمنة، فيما تعمل فرق الإطفاء والإنقاذ على احتواء الحرائق في الموقع. وتمتلك إيران 43 حقلاً غازياً، ويُعد حقل «بارس الجنوبي» في الخليج الأهم بينها، إذ يُعتبر أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، وتتقاسمه إيران وقطر، ويُعرف الجزء القطري منه باسم «حقل الشمال».