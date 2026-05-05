البورصة تقفز بأكثر من 1% اليوم

قفزت البورصة المصرية اليوم الثلاثاء بأكثر من 1%، معوضة كل خسائر أمس، ما دفع المؤشر الرئيسي إلى الصعود أعلى مستوى 52 الف نقطة مجددا.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.12%، ووصل إلى مستوى 52557.63 نقطة.

وعاودت البورصة المصرية تحقيق الخسائر أمس الاثنين، بعد ارتفاع أمس الأول الملحوظ والكبير في أبريل الماضي، ليهبط دون الـ52 ألف نقطة مجددا.

وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.7%، ووصل إلى مستوى 51974 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي ارتفع في جلسة الأحد، أول تعاملات الأسبوع وأول جلسات شهر مايو الجاري، بنسبة 1.1%، ووصل إلى 52313 نقطة.

كما حقق المؤشر الرئيسي ارتفاعا بنحو 14.21%، ووصل إلى مستوى 51760.97 نقطة. معوضا خسائر أول شهور الحرب في إيران.

وبلغت مكاسب المؤشر الرئيسي منذ بداية العام الجاري 25.56%، مقابل 24.25% أمس.