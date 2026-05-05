كلب يقطع هجمة واعدة لفريق أنخيل دي ماريا في الدوري الأرجنتيني

شهدت مواجهة روساريو سنترال أمام تيجري في الدوري الأرجنتيني الممتاز لقطة طريفة وغير معتادة، بعدما اقتحم كلب أرضية الملعب وتسبب في إيقاف هجمة واعدة لأصحاب الأرض، في مشهد أثار دهشة الجماهير والمتابعين.

وجرت المباراة على ملعب جيجانتي دي أروييتو، حيث تسلل كلب صغير إلى أرض الملعب دون انتباه، وبدأ في مطاردة الكرة جنبًا إلى جنب مع اللاعبين، متجهًا نحو منطقة جزاء فريق تيغري، في توقيت كان يشهد هجمة خطيرة لروساريو سنترال.

وواصل الكلب “تدخله” بشكل عفوي، ما أربك سير اللعب وأجبر لاعبي الفريقين على التوقف، قبل أن يقرر حكم المباراة إيقاف اللقاء مؤقتًا لحين السيطرة على الموقف وإخراج الكلب من أرضية الملعب.

وأثارت اللقطة ردود فعل واسعة، حيث اعتبر بعض مشجعي روساريو أن فريقهم حُرم من فرصة محققة بسبب هذا التدخل غير المتوقع، بينما تعامل آخرون مع الواقعة بروح الدعابة، مشيرين إلى أن المباراة تحولت للحظات إلى “12 لاعبًا ضد 11”.

وسرعان ما انتشرت مقاطع الفيديو والصور الخاصة بالواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محققة تفاعلًا كبيرًا بين جماهير كرة القدم حول العالم، لما حملته من طابع طريف ونادر الحدوث.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في لقاء غاب عنه النجم أنخيل دي ماريا، الذي عاد هذا الموسم إلى ناديه الأم، فيما واصل الفريقان مشوارهما في المسابقة وسط منافسة قوية على مراكز جدول الترتيب.

وشارك أنخيل دي ماريا (38 عاما) في 14 مباراة هذا الموسم في الدوري الأرجنتيني، وأحرز 4 أهداف كما صنع 3 أخرى.

