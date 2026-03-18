الاستخبارات الإيرانية: اتخذنا إجراءات ضد العشرات من شبكات المعارضة

قالت الاستخبارات الإيرانية، إنها اتخذت إجراءات ضد العشرات من شبكات المعارضة.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء اليوم الأربعاء أنه تم رصد 111 خلية تؤيد الملكية في 26 محافظة في أنحاء البلاد.

وهذه إشارة إلى أنصار ابن الشاه رضا بهلوي، الذي يقوم بدور ريادي للمعارضة في الخارج. وقد تم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص.

وجاء في تقرير الوكالة أنه تم مصادرة أسلحة خلال عمليات الاستخبارات، كان سيتم استخدامها "لإثارة الشغب في الشوارع".

ووأضاف تقرير الوكالة "أنه تم إلقاء القبض على 4 أشخاص لاتهامهم بالتجسس. ويتردد "أنهم قاموا بتقديم معلومات للعدو بشأن مواقع القوات الأمنية".

كما تم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص لإرسالهم معلومات وصور لشبكة إيران الدولية، وهي قناة تُبث من المنفى بالفارسي.

ولم يتسن التأكد من هذه المعلومات بصورة مستقلة.