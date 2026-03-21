مقتل اثنين ونجاة ثالث بهجوم أمريكي على قارب مخدرات شرق الهادئ

أعلن مسؤولون أمريكيون اليوم الجمعة، أن هجومًا شنته القوات الأمريكية على قارب يُشتبه في استخدامه لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ أسفر عن مقتل شخصين ونجاة ثالث، وذلك في إطار الحملة التي تشنها إدارة ترامب ضد المتهمين بالاتجار بالمخدرات في أمريكا اللاتينية.

وذكرت القيادة الجنوبية الأمريكية، في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أنها أبلغت على الفور خفر السواحل الأمريكي للشروع في البحث عن ثلاثة أشخاص نجوا من الغارة.

وبدوره، أوضح خفر السواحل في بيان أن إحدى سفنه انتشلت جثتين وشخصًا ناجيًا، وسلّمتهما إلى خفر السواحل في كوستاريكا.

وبذلك، يرتفع عدد القتلى جراء الضربات الأمريكية التي تستهدف القوارب إلى 159 شخصًا على الأقل، منذ أن بدأت إدارة ترامب حملتها ضد ما تصفهم بـ"إرهابيي المخدرات" في مطلع سبتمبر /أيلول الماضي.