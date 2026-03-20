قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة انتصرت عسكريًا في الحرب مع إيران، مضيفًا: «سأنهي الحرب عندما أكون مستعدًا لذلك».

وأشار ترامب، في تصريحات للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض، إلى أنه تم تدمير الأسطول البحري الإيراني وسلاحه الجوي، إضافة إلى تدمير أنظمة الدفاع الجوي، قائلاً: «لقد دمرنا كل شيء.. نحن نتجول بحرية»، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وفي الوقت الذي قال فيه إن إيران لا تزال تعرقل حركة الملاحة في مضيق هرمز، أضاف: «لكن من وجهة نظر عسكرية فقد انتهى أمرهم».

ولفت ترامب إلى أهمية انخراط الصين واليابان وكوريا الجنوبية في إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن لديه خطة بشأن جزيرة «خرج»، لكنه رفض الكشف عن تفاصيلها.

وقلل الرئيس الأمريكي من احتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إيران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تمتلك «اليد العليا» وترغب في إنهاء الحرب بشكل حاسم، وقال: «يمكننا إجراء حوار، لكنني لا أريد وقف إطلاق النار».

وأضاف: «لا يمكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار عندما يتم القضاء على الطرف الآخر حرفيًا؛ فهم لا يملكون أسطولًا بحريًا، ولا سلاحًا جويًا، ولا معدات، ولا مراقبين، ولا مدافع مضادة للطائرات، ولا رادارات، وقد قُتل قادتهم على جميع المستويات».

وفي سياق آخر، قال ترامب إن إسرائيل ستكون مستعدة لإنهاء الحرب مع إيران «عندما تريد أمريكا إنهاءها»، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان «أشياء متشابهة إلى حد كبير» في هذه الحرب، وذلك ردًا على سؤال لمراسلة شبكة «سي إن إن».