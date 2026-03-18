قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، قبول الاستئناف المقدم من الإعلامية مها الصغير على حكم حبسها لمدة شهر؛ في اتهامها بسرقة لوحات فنية، وقضت مجددا بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريمها 10 آلاف جنيه.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد عاقبت الإعلامية مها الصغير بالحبس شهرا وتغريمها 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لعدد من اللوحات الفنية المملوكة لفنانين عالميين.

تفاصيل واقعة اتهام مها الصغير بسرقة لوحات فنية

كانت الواقعة قد أثيرت بعد ظهور الإعلامية في أحد البرامج التلفزيونية، تعرض عددا من اللوحات الفنية نسبتها لنفسها، وفي أعقاب ذلك اتهمت الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسيون الإعلامية بسرقة لوحات لها وعرضها في البرنامج.

وعلقت ليزا لاش نيلسيون عبر حسابها على إنستجرام، مؤكدة أن إحدى تلك اللوحات، وتحديدا العمل الذي يحمل عنوان "صنعت لنفسي بعض الأجنحة"، هي من رسمتها عام 2019، وأن الصورة المعروضة في البرنامج هي نفسها صورة لوحتها الأصلية.

وقالت ليزا: "إنه لأمر رائع أن ترى عملك على الشاشة الكبيرة في برنامج تلفزيوني شعبي في مصر، وسيكون رائعا أكثر إذا ذُكر اسمك بالفعل، لكن مها الصغير، مؤثرة ومذيعة ومصممة مشهورة، نسيت أن تفعل هذا، وبدلا من ذلك ادعت أنها رسمت اللوحة، بما في ذلك أعمال ثلاثة فنانين آخرين".

وأضافت ليزا: "نسخ أعمال الآخرين شيء، ولكن التقاط صورة للوحة الفعلية، التي صنعها شخص آخر، وأخذ الملكية العامة لها.. هذا جديد بالنسبة لي".

وفي المقابل، اعتذرت مها الصغير عما بدر منها بشأن نسب بعض اللوحات الفنية التشكيلية، التي ترجع بعضها لملكية الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسيون، إلى نفسها، حيث عرضتها على أنها من قامت برسمها، وذلك عند استضافتها في إحدى حلقات برنامج الإعلامية منى الشاذلي.

وكتبت مها عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "أنا غلطت.. غلطت في حق الفنانة الدنماركية ليزا، وفي حق كل الفنانين، وفي حق المنبر اللي اتكلمت منه.. والأهم غلطت في حق نفسي، مروري بأصعب ظروف حياتي لا يبرر ما حدث، أنا آسفة وزعلانة من نفسي".