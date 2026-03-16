فارس: قتلى وجرحى جراء غارة إسرائيلية على مبنى تابع لإدارة الكهرباء شرق طهران

أفادت وكالة «فارس»، بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين، جراء غارة لمقاتلات إسرائيلية على مبنى تابع لإدارة الكهرباء شرق العاصمة طهران.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن طائرة حربية إسرائيلية أمريكية شنت قبل ساعة، غارة جوية على منطقة الشهداء، استهدفت مبنى تابعًا لإدارة الكهرباء.

ولفتت إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل عدد من الموظفين والمهندسين، وإصابة عدد آخر من الأشخاص، كما تسبب في أضرار مادية بالمبنى.

ونوهت أن شظايا الغارة الجوية تسببت في مقتل وإصابة عدد من المارة في الشوارع المحيطة.

وصباح الاثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدء موجة هجوم واسعة في طهران وشيراز وتبريز بشكل متزامن.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «بدأ الجيش الإسرائيلي الآن موجة هجمات واسعة النطاق ضد البنية التحتية للنظام الإيراني في طهران وشيراز وتبريز، بشكل متزامن».

وفي وقت سابق، دوت انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران الاثنين، وفق ما أفاد مراسل وكالة «فرانس برس»، بعد ساعات من إعلان إسرائيل أنها شنت غارات جوية واسعة النطاق خلال الليل.

وقال المراسل إن دوي الانفجارات سُمع في وسط طهران، حيث جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، من دون أن تتضح على الفور النقاط المستهدفة.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.