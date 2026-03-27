إيران توجه رسالة للأمم المتحدة بشأن التهديدات ضد عراقجي وقاليباف

أرسلت إيران رسالة إلى الأمم المتحدة بشأن المزاعم التي تفيد بأن وزير خارجيتها ورئيس البرلمان كانا "أهدافا للاغتيال".

وركزت الرسالة ، المؤرخة يوم الخميس والموقعة من السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، على تقارير إعلامية تشير إلى أن وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف قد تم تأجيل استهدافهما مؤقتا من قبل إسرائيل والولايات المتحدة في الوقت الحالي، في ظل استمرار المفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب.

وجاء في الرسالة: "تشير التقارير إلى وجود إطار عملي يدرس اغتيال كبار المسؤولين السياسيين في جمهورية إيران الإسلامية".

وأضافت: "إن الطبيعة المشروطة لما يُسمى بالتعليق تؤكد أكثر أن التهديد ما زال حقيقيا ومقصودا ومستمرا".

واعتبرت الرسالة أي برنامج من هذا النوع "إرهابا ترعاه الدولة".

وكانت الضربات الجوية الأولى للحرب التي شنتها إسرائيل قد أدت إلى مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، كما قُتل قادة عسكريون آخرون.

وينظر إلى قاليباف كطرف محتمل للمفاوضات مع الولايات المتحدة، بينما يواصل عراقجي جهوده الدبلوماسية.

وتنقل باكستان رسائل بين طهران وواشنطن، بدعم من مصر وتركيا.