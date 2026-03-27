ولي العهد السعودي والرئيس الأوكراني يبحثان التصعيد العسكري في المنطقة

بحث ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، خلال لقائه في جدة اليوم الجمعة، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، العلاقات الثنائية إضافة الى التصعيد العسكري في المنطقة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الجمعة أن الطرفين السعودي والأوكراني " ناقشا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، ومستجدات الأزمة الأوكرانية".

ووصل إلى جدة الخميس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ونشر زيلينسكي على منصة "إكس" قائلاً: "وصلتُ إلى المملكة العربية السعودية. هناك اجتماعات هامة مُجدولة".

وأضاف: "نُقدّر الدعم ونُساند كل من هو على استعداد للعمل معنا لضمان الأمن".

وأوضح الرئيس الأوكراني أمس أن بلاده تلقت طلبات من الولايات المتحدة ودول في الشرق الأوسط مثل السعودية وقطر والإمارات والبحرين والأردن والكويت للاستفادة من خبرتها في مجال الدفاع الجوي خصوصاً في مواجهة الطائرات المسيّرة. وبيّن أن فرقاً أوكرانية تعمل بالفعل في بعض هذه الدول لتقديم المشورة الفنية.



