جوارديولا: هل يراهن أحد على عودتنا أمام ريال مدريد؟ علينا المحاولة

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن فريقه سيفعل كل ما في وسعه للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل استضافة ريال مدريد على ملعب الاتحاد يوم الثلاثاء.

ويخوض السيتي مباراة الإياب متأخرًا بثلاثة أهداف نظيفة من لقاء الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو، بعد ثلاثية من فيديريكو فالفيردي وضعت الفريق الإسباني في موقف مريح للتأهل.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة: "علينا المحاولة، ماذا خسرنا؟ في هذه الغرفة، هل يراهن أحد على عودتنا ضد مدريد؟ لا أحد! لا يوجد احتمال، مدريد لم يسبق له أن عاد في التاريخ من تأخر 3-0 وهم 15 مرة أبطال دوري الأبطال، أبدًا، لذلك بالطبع، النتيجة صعبة."

وشهد شهر مارس الحالي لمانشستر سيتي الفوز في مباراة واحدة، والتعادل مرتين، والخسارة مرة واحدة من أصل أربع مباريات خاضها الفريق، حيث تعادل 2-2 مع نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي بعد التقدم مرتين، قبل أن يحقق فوزًا مثيرًا 3-1 على نيوكاسل يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم الخسارة 3-0 أمام ريال مدريد والتعادل 1-1 مع وست هام يونايتد في الجولة الأخيرة بعد أن ألغى هدف كونستانتينوس مافروبانوس هدفًا مبكرًا لـ برناردو سيلفا.

وعلق جوارديولا على هذه النتائج قائلاً: "في كثير من المباريات حدث نقص الأهداف كما في البرنابيو خلال أول 19 أو 20 دقيقة، كان لدينا خمسة أو ستة لاعبين في منطقة الجزاء لتسجيل هدف، ولم نطلب منهم مراوغة خمسة لاعبين لتسجيل الهدف، لكننا أضعنا الأمور البسيطة في الصندوق وأيضًا في الدفاع."

وتابع: "نحاول اللعب بشكل هجومي احترامًا للجماهير ولمهنتنا، لكننا لم نستطع تسجيل هدفين أو ثلاثة أو أربعة، في مباراة ليدز فزنا 0-1، لم نفز 0-3 أو 0-4، هناك الكثير من الأمور الجيدة لدينا، لكنها ليست كما كنا."

أتم: "لدينا ثماني مباريات متبقية في الدوري الممتاز، وعلينا قبول ذلك وإنهاء الموسم بشكل أفضل، سواء في الدوري أو كأس الاتحاد أو البطولات الأخرى، علينا التحسن بسرعة، وكلما تحسننا أسرع سيكون أفضل للحاضر والمستقبل والموسم المقبل، وهذا ما يجب فعله. أنا أحب فريقي وسأستمر حتى النهاية، وفي الموسم المقبل سنعود أقوى".