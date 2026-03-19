إعلام إيراني: اغتيال أفشين نقشبندي ممثل الجيش الإيراني في الباسيج

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، اغتيال ممثل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية لدى قوات «الباسيج»، أفشين نقشبندي.

والأربعاء، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب، خلال الليل.

ويأتي هذا غداة إعلان إسرائيل اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وقائد قوات التعبئة الشعبية في إيران «الباسيج» غلام رضا سليماني، في غارات على العاصمة الإيرانية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على قائد قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري «في ضربة جوية دقيقة نُفذت داخل طهران بتوجيه استخباراتي، من هيئة الاستخبارات العسكرية».

وحسب القناة 14 الإسرائيلية فإنه قُتل مع غلام رضا سليماني 10 قادةٍ آخرين في الباسيج، بينهم نائبه.

ونقلت هيئة البث العبرية عن مصدر أن عملية اغتيال قائد قوات الباسيج ونائبه نفذت في مجمع خيام في طهران، وتزامنت الضربة مع اجتماع لقادة مناطق ومحافظات.

وأضاف المصدر أن الموقع المستهدف كان يُستخدم كمقر مؤقت لعقد الاجتماعات، مع تجنب عناصر الباسيج الوصول إلى مقارهم الثابتة خشية استهدافهم.