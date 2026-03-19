قطر تدين الهجمات والتهديدات الإيرانية ضد السفن التجارية والبحارة والبنية التحتية البحرية في المنطقة

أدانت دولة قطر - بأشد العبارات - الهجمات والتهديدات التي قامت بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد السفن التجارية والبحارة والبنية التحتية البحرية في المنطقة، لاسيما في مضيق هرمز، بما في ذلك التهديدات بإغلاقه أو عرقلة المرور فيه، الأمر الذي يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي ولمبادئ حرية الملاحة.

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، والمندوب الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية، خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس المنظمة في دورتها السادسة والثلاثين، المخصصة لمناقشة الاعتداء الغاشم على دول الخليج وما يترتب عليه من إعاقة وتهديد حرية الملاحة البحرية، بما في ذلك إغلاق مضيق هرمز.

وجدد السفير إدانة دولة قطر الهجمات التي استهدفت أراضيها ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مشيرا إلى أنها تمثل انتهاكا لسيادة الدول وخرقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

كما جدد ترحيب دولة قطر بما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان هذه الهجمات، مشددا على ضرورة احترام حرية الملاحة والالتزام بأحكام القانون الدولي.

ولفت إلى أن هذه الاعتداءات تنعكس بشكل مباشر على أمن وسلامة الملاحة البحرية، وتعرض حياة البحارة الأبرياء للخطر، وتهدد استقرار أحد أهم الممرات البحرية الحيوية في العالم، بما قد يترتب عليه تداعيات خطيرة على التجارة العالمية وسلاسل الإمداد وأمن الطاقة.

وشدد سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، والمندوب الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية، على ضرورة حماية البحارة وصون أمن وسلامة الملاحة الدولية وحرية الملاحة، بما في ذلك في مضيق هرمز، وفقا للقانون الدولي، ورفض أي أعمال أو تهديدات تعرقلها.

وأكد دعم دولة قطر للجهود التي تبذلها المنظمة البحرية الدولية والدول الأعضاء لتعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية.