مصطفى حسني: أرض مصر التي عرفت نور الله ستبقى مباركة إلى يوم الدين

قال الداعية مصطفى حسني، إن أرض سيناء لا تضم مجرد جبال صامتة، أو صخورًا تقف في الصحراء منذ آلاف السنين.

وأضاف خلال مشاركته في فيلم تسجيلي عن سيناء، ضمن فعاليات احتفالية ليلة القدر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين: «هنا أرض اختارها الله لموعد مع نبي منذ آلاف السنين، ومشهد لم يتكرر في تاريخ الأرض كلها».

وأكمل: «في هذه البقعة المباركة من أرض سيناء، وقف سيدنا موسى بقلب ممتلئ شوقا ينتظر اللقاء، واستجاب موسى لأمر ربه، فتشرفت مصر بموسى وهارون».

واستطرد: «وهنا جاء وعد الله لنبيه موسى، 40 ليلة من الخلوة والعبادة والشوق والانتظار، إلى أن جاء هنا موعد اللقاء، نعم تكلم الله واستمعت الأرض المباركة للخالق الجليل».

وواصل: «لم يكتف موسى بلذة الكلام، فاشتاق إلى نعيم الرؤية، فقال في خضوع المحب: رب أرني أنظر إليك، وجاء الرد: قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني».

وتابع: «كأن الله يقول لو استطاعت الجبال الراسية أن تتحمل ستتحمل أنت يا موسى، هنا على تلك الأرض حدث التجلي، تجلي رب العالمين للجبل فما استطاع الجبل أن يثبت، دُك الجبل وانهارت الصخور عند تجلي الرحيم، لحظة اهتز لها الجبل وسكنت لها القلوب وبقيت شاهدة على أعظم تجل على أرض الدنيا».

واختتم: «أرض شهدت كلام الله لنبيه وانطلقت رسالات السماء، أرض مقدسة، أرض السلام ومهد الأديان، تجلى عليها نور الملك وبقيت شاهدة على أرض اللقاء، فالأرض التي عرفت نور الله تبقى مباركة إلى يوم الدين؛ أرض كرم تقول لكل من يأتيها من الزائرين: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين».

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الاحتفالية الكبرى التي تنظمها وزارة الأوقاف بليلة القدر، في إطار جهود الوزارة لإحياء المناسبات الدينية وتعزيز القيم الإيمانية والروحية في المجتمع خلال شهر رمضان المبارك.

وشهد الاحتفال حضور كبار رجال الدولة، فضلا عن عدد من قيادات وزارة الأوقاف وكبار العلماء والدعاة، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة.

ويتضمن برنامج الحفل تلاوة آيات من القرآن الكريم وكلمات دعوية تتناول فضل ليلة القدر ومكانتها في الإسلام، وما تحمله من معان روحية تدعو إلى الإخلاص في العبادة والعمل الصالح.

كما يكرم الرئيس السيسي أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم من داخل مصر وخارجها.

ويشهد الاحتفال إعلان الفائزين في مسابقة دولة التلاوة التي تنظمها الوزارة لاكتشاف ودعم المواهب المتميزة في تلاوة القرآن الكريم.