وزير السياحة: متفائل بعودة تصاعد النمو السياحي لثقتي اللا محدودة في المنتج المصري

-محافظ جنوب سيناء: مناقشة التحديات التي تواجه القطاع السياحي في ظل الظروف الإقليمية الراهنة

-تشكيل لجنة لبحث تحديات قطاع السياحة بمهام متنوعة ووضع حلول لها

أكد شريف فتحى وزير السياحة أنه متفائل بعودة تصاعد النمو السياحي لثقته اللا محدودة في المنتج المصرى، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بالقطاع السياحي وتطوير الخدمات بما يسهم في تشجيع الاستثمار السياحي.

كما أكد وزير السياحة، خلال لقائه بمستثمرى السياحة بجنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ، بحضور محافظ جنوب سيناء اللواء إسماعيل كمال، أهمية الحملات التسويقية الأكثر تاثيرا في العالم وخلق منتج سياحى حديث وعدم الاعتماد على الشكل الكلاسيكى القديم في التسويق، بالإضافة لتفهم عقلية السائح عن طريق إبراز منتجنا السياحي الذى لايضاهية أي منتج في العالم.

كما أشار إلى أهمية تكاتف الجهود للتغلب على الظروف المعاكسة التي تمر بها المنطقة، كما لفت إلى التواصل الكامل مع جهود محافظة جنوب سيناء وتوحيد بوصلة العمل لتطوير البنية الأساسية السياحية في سبيل الوصول إلى آفاق أكبر في أعداد السائحين واستغلال المقومات السياحية التي نملكها من خلال التنوع السياحى الذى ليس له مثيل في العالم.

وعقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، وشريف فتحى وزير السياحة والاثار لقاءً موسعا مع عدد كبير من المستثمرين ورجال السياحة، وذلك بأحد المنتجعات الكبرى بمدينة شرم الشيخ.

وفى بداية اللقاء رحب المهندس تامر مكرم رئيس جمعية مستثمرى شرم الشيخ باللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، وشريف فتحى وزير السياحة والآثار، وجميع الحضور من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، وأكد حرص الجميع على المشاركة في هذا اللقاء الهام لمناقشة كافة الآراء وطرح كافة التحديات التي تواجه القطاع السياحي في ظل الظروف الإقليمية الراهنة وتداعياتها على السوق السياحي.

وفى كلمته، أكد محافظ جنوب سيناء أن قطاع السياحة من أهم القطاعات التي تضعها الدولة على قائمة أولوياتها حيث ان هذا القطاع يعد في مقدمة قاطرة التنمية في ظل رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ، موضحا أن هناك توجهات مباشرة من رئيس الجمهورية للمضي قدما في الارتقاء بالمنظومة السياحية. وأشار إلى أن محافظة جنوب سيناء لديبها استراتيجية للعمل تقام على 3 محاور أساسية، وهي الارتقاء بمدينة شرم الشيخ والقضاء على جميع التحديات التي تواجهها والخدمات الموجهة للمواطن في مختلف المدن، والعمل على دفع عجلة التنمية بالتجمعات البدوية.

كما أشار إلى التعاون التام مع وزارة السياحة في دعم هذا القطاع الهام، مؤكدا تشكيل لجنة لحل التحديات التي تواجه قطاع السياحة على أن تكون مهامها متنوعة ابتداء من تلقى الشكاوى مرورا بتسريع الإجراءات وتقديم حلول لها على ان تعقد بصفة شهرية وسيتم الإعلان عن هذه اللجنة من خلال جلسة المجلس التنفيذي القادم .

وخلال اللقاء ثم فتح باب الحوار لعدد من كبار المستثمرين والذى تم التطرق من خلالة لعدد من المعوقات أبرزها بطء عملية إصدار التراخيص وتسعير الأراضى ومعوقات جذب السياحة الترفيهية ومركزية القرار والسياحة الصحية وتدريب الكوادر الفنية والاستثمار في التعليم الفني والتكنولوجى .