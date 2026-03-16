وزير الأوقاف في احتفال ليلة القدر: إطلاق الموسم الثاني من «دولة التلاوة» بعد رمضان

كد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أن برنامج «دولة التلاوة» يمثل تجربة جديدة تهدف إلى اكتشاف المواهب القرآنية وإحياء مدرسة التلاوة المصرية العريقة، مشيرًا إلى أن البرنامج نجح في تحقيق انتشار واسع داخل مصر وخارجها، حيث تجاوزت مشاهداته 3 مليارات و700 مليون مشاهدة عبر المنصات المختلفة.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الأوقاف في احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر لعام 1447هـ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من كبار رجال الدولة والعلماء والقيادات الدينية.

وأوضح وزير الأوقاف أن الوزارة حرصت في إعداد البرنامج على تقديم خطاب ديني يجمع بين الروحانية والجمال والإتقان، مع الاهتمام بكل التفاصيل الفنية التي تليق بعظمة القرآن الكريم وبمكانة مصر في خدمة كتاب الله، لافتًا إلى أن البرنامج انطلق بعد إعداد علمي وفني دقيق بالتعاون مع عدد من الجهات والشركاء.

وأشار إلى أن المسابقة شهدت إقبالًا كبيرًا من المتسابقين، حيث تقدم لها نحو 14 ألف متسابق من مختلف المحافظات، وتم إجراء اختبارات لهم عبر سبع مناطق مركزية بمديريات الأوقاف، وصولًا إلى اختيار 300 متسابق تم تصفيتهم في أكاديمية الأوقاف، قبل أن يصل عدد المتأهلين النهائيين إلى 32 متسابقًا شاركوا في حلقات البرنامج.

وأضاف أن الهدف من البرنامج لم يكن فقط قياس مستوى الحفظ أو إتقان أحكام التجويد، بل اكتشاف الحناجر القرآنية المتميزة والأصوات القادرة على تقديم التلاوة المصرية بأسلوبها الروحاني المؤثر، مؤكدًا أن البرنامج نجح في إعادة اجتماع الأسرة المصرية حول التلاوة القرآنية.

وأعلن وزير الأوقاف، خلال كلمته، إطلاق الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة» عقب شهر رمضان المبارك، استكمالًا للنجاح الذي حققه الموسم الأول.

وفي سياق كلمته، تناول وزير الأوقاف دلالات ليلة القدر في القرآن الكريم، مؤكدًا أن القرآن الكريم يدعو الإنسان إلى السعي نحو الإتقان والكمال في كل مجالات الحياة، مشيرًا إلى أن قيم الاتقان يجب أن تمتد إلى التعليم والعمل والعلاقات الأسرية وسائر شئون المجتمع.

وأكد وزير الأوقاف، أن تحقيق الاستقرار في المنطقة لن يتم إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية.