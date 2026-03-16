لجنة برلمانية: إمدادات الغاز الطبيعي في باكستان ستنفد بعد 14 أبريل المقبل في ظل التوترات بالشرق الأوسط

قالت لجنة برلمانية، اليوم الاثنين، إن إمدادات الغاز الطبيعي المسال سوف تنفد في باكستان بعد 14 أبريل المقبل؛ بسبب عرقلة الإمدادات المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط.

وذكرت قناة جيو الباكستانية، أنه جرى إبلاغ اجتماع اللجنة المعنية بالبترول في مجلس الشيوخ برئاسة النائب منصور أحمد بأن واردات الغاز الطبيعي من قطر توقفت تماما منذ الثاني من مارس الجاري، في ظل مخاوف بشأن عدم توافر الغاز لتوليد الطاقة خلال الأسابيع المقبلة.

ويهدد الصراع في الشرق الأوسط شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر، ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم بعد الولايات المتحدة، إذ توفر معظم الغاز الطبيعي المسال المستورد في باكستان المستخدم لتشغيل محطات الكهرباء خلال ذروة الطلب.

وخلال اجتماع اليوم، قال مسئولو وزارة البترول، إن باكستان يربطها اتفاقان مع قطر للتزود بالغاز الطبيعي المسال، ولكن الشحنات تضررت في ظل الصراع الإقليمي المستمر، ومن بين ثمان شحنات كان من المقرر أن تصل في مارس الجاري، وصلت شحنتان فقط، في حين من غير المرجح أن تصل الست شحنات الأخرى.

ونتيجة لذلك، حذر المسئولون، من أن الغاز الطبيعي المسال لن يتوافر في البلاد بعد 14 أبريل المقبل، وأضافوا أنه لن يتم تلبية الطلب على الغاز في قطاع الكهرباء بصورة كاملة خلال الشهر المقبل.

وقال المسئولون، إنه سيتم استخدام المصادر البديلة لسد النقص، بما في ذلك احتمالية شراء غاز طبيعي مسال من أذربيجان، على الرغم من أن الشراء الفوري يمكن أن تبلغ تكلفته 24 دولارا للوحدة مقارنة بـ9 دولارات وفقا للعقد مع قطر؛ مما قد يؤدي لارتفاع تكلفة توليد الكهرباء.