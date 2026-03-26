الاتحاد الأوروبي يهدد مواقع إباحية بغرامات كبيرة بسبب المستخدمين القاصرين

أظهرت النتائج الأولية لتحقيق تجريه المفوضية الأوروبية أن أربع منصات إباحية رئيسية تشمل "بورن هاب" قد تواجه غرامات هائلة بعدما تبين أنها خرقت قانون الاتحاد الأوروبي بالسماح للقُصَّر بالوصول إلى المواقع.

وجاء في بيان صحفي نشر اليوم الخميس، أن المواقع الإباحية التي يشملها التحقيق لديها حد أدنى لسن المستخدم ويبلغ 18 عاما وقد حددوده بأنفسهم، ولكنها فشلت في أن تمنع بفاعلية المستخدمين القاصرين من الوصول إلى المحتوى على المنصات.

وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية هينا فيركونين "في الاتحاد الأوروبي إن هناك مسؤولية تقع على عاتق المنصات الإلكترونية".

وأضافت فيركونين "يصل الأطفال للمحتوى الإباحي في سن صغيرة بشكل متزايد ويجب على تلك المنصات أن تضع إجراءات قوية وفعالة وتحمي الخصوصية لإبقاء القاصرين بعيدا عن خدماتها".

والآن سيتم منح الشركات الأربع وقتا لتقييم النتائج الأولية واتخاذ إجراءات محتملة للامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي.

وفي حال تقاعس المنصات في النهاية عن معالجة الانتهاكات ، يمكن للمفوضية أن تفرض غرامة تصل إلى 6 % من إجمالي العائدات السنوية العالمية.