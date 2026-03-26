العراق يصدر 3 ملايين و566 ألف برميل نفط يوميا الشهر الماضي

أعلنت وزارة النفط العراقية، أن متوسط صادرات النفط الخام لشهر فبراير الماضي تجاوزت ثلاثة ملايين و566 ألف برميل يوميا.

وذكر الوزارة، في بيان صحفي، أن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة للشهر الماضي بحسب الإحصائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) بلغت 99 مليونا و872 ألفا و220 برميلا وبمعدل يومي يتجاوز ثلاثة ملايين و566 ألف برميل يوميا.

وأوضحت أن هذه الصادرات حققت إيرادات بلغت أكثر من ستة مليارات و 814 مليونا و585 ألف دولار.

وسبق لوزارة النفط العراقية، أن أعلنت "القوة القاهرة" بعد مغادرة الشركات النفطية الأجنبية العاملة في تشغيل الحقول النفطية العراقية إثر اندلاع الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية؛ مما اضطر العراق إلى تخفيض معدلات إنتاج النفط الخام وتصدير النفط الخام إلى مستوى نحو و250 ألف برميل يوميا عبر ميناء جيهان التركي.