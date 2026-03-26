إسرائيل: مقتل ثالث جندي من الجيش في لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ناداف شوشاني: "في وقت متأخر من الليل، قامت وحدة جولاني بتحديد مواقع مسلحين في منطقة عملياتهم. اندلعت اشتباكات عن قرب، وأسفرت عن مقتل الرقيب أوري جرينبرج. كما أصيب جندي آخر بجروح طفيفة"، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وكان جنديان إسرائيليان آخران قد قُتلا في لبنان يوم 8 مارس، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في تحديث، أمس الأربعاء، إن ما لا يقل عن استشهاد 1,094 جراء الضربات الإسرائيلية في البلاد منذ 2 مارس.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن ما لا يقل عن 17 شخصا قُتلوا داخل إسرائيل منذ بدء الحرب، بينهم مدني قُتل عن طريق الخطأ بالقرب من الحدود مع لبنان خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان في 2 مارس، بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل عقب اغتيال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في أول أيام الحرب.

وترد إسرائيل بشن غارات واسعة النطاق على لبنان فيما توغلت قواتها في جنوبه.



