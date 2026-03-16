فاز فيلم "جميع الغرف الفارغة - All the Empty Rooms"، بجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي قصير، في الدورة الـ98.

ونافسه على الجائزة كلا من "مسلحًا بكاميرا فقط: حياة وموت برنت رينو - Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud"، و"لم يعد هناك أطفال: كانوا ورحلوا - Children No More: Were and Are Gone"، و"الشيطان مشغول - The Devil Is Busy"، و"غرابة مثالية - Perfectly a Strangeness".

ويتنافس عدد من الأفلام على 24 جائزة أوسكار في الدورة الـ98، في حفل توزيع الجوائز الذي تقيمه أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، الآن، بمسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ويقدم الحفل الكوميدي كونان أوبراين.