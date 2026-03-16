حريق بمحيط مطار دبي إثر استهداف بطائرة مسيرة

أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعامل مع حادث بمحيط مطار دبي الدولي نتيجة استهداف بطائرة مسيرة.

وقال المكتب عبر حسابه على منصة إكس: «تتعامل الجهات المختصة حالياً مع حادث في محيط مطار دبي الدولي نتيجة استهداف بطائرة مسيرة، ونتج عنه حريق».

وأضاف أن الفرق المعنية باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أعلى معايير السلامة المعتمدة.

تتعامل الجهات المختصة حالياً مع حادث في محيط مطار دبي الدولي نتيجة استهداف بطائرة مسيرة، ونتج عنه حريق حيث باشرت الفرق المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أعلى معايير السلامة المعتمدة. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 15, 2026



وتواصل إيران ضرباتها على دول الخليج ضد ما تقول إنها هجمات على أهداف ومصالح أمريكية، في حين ارتفعت حصيلة الهجمات الإيرانية على دول الخليج إلى ما لا يقل عن 3700 صاروخ وطائرة مسيّرة مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الـ16.

وتعد الإمارات الأكثر تعرضا للهجمات الإيرانية، تلتها الكويت ثم البحرين وقطر والسعودية والأردن، في حين كانت سلطنة عُمان الأقل استهدافا بنحو 16 مسيّرة، وفق بيانات رسمية.