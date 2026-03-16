نيكول كيدمان بإطلالة ناعمة بالريش والكريستال على سجادة الأوسكار الـ 98

حضرت النجمة العالمية نيكول كيدمان إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 98 من هذا العام لتقديم إحدى الجوائز، بإطلالة ناعمة حيث ارتدت فستانا بدون أكتاف باللون البيج، مغطى بريش ناعم وتطريزات كريستالية.

وخلال مقابلة حديثة لها مع مجلة فاريتي الأمريكية، استرجعت كيدمان أبرز لحظاتها على سجادة الأوسكار، مستذكرة إطلالتها الأسطورية بفستان جون جاليانو عام 1997، قائلة: "هذا الفستان أشعل عالم الأزياء الأوروبية على السجادة، لم يحدث شيء مشابه من قبل. الملابس كانت رائعة، لكن دمج دور الأزياء الراقية مع حدث مرموق مثل الأوسكار أصبح اليوم أمرا مفروغا منه. ما يخرج عن هذا هو تلك الصور الحالمة التي تنظر إليها الفتيات الصغيرات، أو يسعى الناس لإيجاد نسخ منها لحياتهم".

وأضافت بروح مرحة: "كنت متوترة بسبب لون الفستان، ثم قابلت مادونا في تلك الليلة وقالت لي 'أفضل فستان' وكان كل ما استطعت قوله: ‘رائحتك رائعة’. بالفعل كانت كذلك. وكذلك كانت ريهانا رائحتها ساحرة، جلست بجانبي في المتروبوليتان وكانت تجربة لا تُنسى".

وعن علاقتها بحفل الأوسكار بشكل عام، قالت كيدمان: "بالنسبة لي، العرض يمثل هوليوود بكل بريقها، بينما شغفي بالتمثيل كان في دراسة المسرحيات الكلاسيكية مثل شيكوف. هذا التصادم بين الفن الراقي وسحر هوليوود يجعل كل ظهور على السجادة تجربة ساحرة. وبعد العرض، يختفي كل شيء ويُعبأ في صناديق، وفي اليوم التالي تعود الحياة إلى موقع التصوير".