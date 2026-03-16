نجم فيلم «سينرز» يثير الجدل بأنياب اصطناعية على سجادة الأوسكار الـ 98

أثار الممثل البريطاني جاك أوكونيل الجدل بين حضور حفل الأوسكار الـ 98 بعد ظهور على السجادة الحمراء بإطلالة غير تقليدية أثارت دهشة وإعجاب البعض.

وفور وصول النجوم إلى مسرح دولبي في هوليوود، ظهر أوكونيل وهو يرتدي أنيابا اصطناعية مستوحاة من شخصية "ريميك"، التي يؤديها في فيلم "سينرز – Sinners" المرشح لعدد كبير من الجوائز هذا العام.

وانقسمت ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي بشكل واضح، ورحب بعض المتابعين بإطلالة أوكونيل واعتبروا أنها لمسة مرحة وجريئة وتعكس رغبة في تحويل السجادة الحمراء من مجرد منصة عرض أزياء إلى مساحة للتعبير عن روح العمل السينمائي نفسه، بل قال بعضهم إنهم يحبون هذا التغيير في أجواء حفل الجوائز وطلبوا أن يتوسع المشهد في إبراز هذا النوع من الإطلالات.

بينما وصف آخرون مظهر الأنياب بأنها غير مناسبة لسجادة الأوسكار وتفوق الحد المقبول في بروتوكول الأزياء.