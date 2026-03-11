السيد البدوي يعلن فتح باب التقديم للجان النوعية المتخصصة بحزب الوفد

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قرارًا اليوم 11 مارس 2026 بفتح باب التقديم للجان النوعية المتخصصة، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة الأولى من القرار.

واشترط القرار في مادته الأولى أن يقدم الراغبون في الانضمام إلى اللجان النوعية المتخصصة سيرة ذاتية، وصورة من بطاقة الرقم القومي، والمؤهل الدراسي، بالإضافة إلى الدرجات العلمية المتوافقة مع تخصص اللجنة الراغب في عضويتها.

كما نص البند الرابع من المادة الأولى على استبعاد أي طلب غير مستوفٍ للشروط المذكورة سلفًا.

وأشار القرار إلى أن التقديم لعضوية اللجان النوعية المتخصصة يتم من خلال تقديم الطلبات باليد، أو عبر رقم الواتس آب (01023944067)، أو من خلال البريد الإلكتروني:

alwafdofficial7@gmail.com.

ونصت المادة الثانية على أن يُنفذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخه، ويُلغى كل ما يخالفه من قرارات سابقة.