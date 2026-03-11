القيادة المركزية الأمريكية تبث مشاهد لتدمير قطع بحرية إيرانية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تدمير قطع بحرية إيرانية كانت في مهمة لزرع الألغام.

ونشرت القيادة المركزية عبر حسابها على منصة إكس، مشاهد مصورة للعملية، وقالت: «في 10 مارس، دمرت القوات الأمريكية عدة قطع بحرية إيرانية من بينها 16 سفينة كانت مهمتها زرع الألغام بالقرب من مضيق هرمز».

في 10 مارس/اذار، دمرت القوات الأمريكية عدة قطع بحرية إيرانية من بينها 16 سفينة كانت مهمتها زرع الألغام بالقرب من مضيق هرمز.

وسبق أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إصابة وتدمير 10 زوارق وسفن زرع ألغام غير مفعلة خلال الساعات الماضية.

وقال عبر حسابه على منصة تروث سوشيال: «يسرّني أن أبلغ أنه خلال الساعات القليلة الماضية قمنا بضرب وتدمير 10 قوارب وسفن غير مفعلة لزرع الألغام بالكامل، وهناك المزيد سيأتي لاحقًا».

وفي وقت سابق قال ترامب، إنه لا توجد تقارير بشأن زراعة إيران ألغامًا في مضيق هرمز، وكتب عبر حسابه: «إذا كانت إيران قد وضعت أي ألغام في مضيق هرمز، وليس لدينا أي تقارير تفيد بأنها فعلت ذلك، فإننا نريد إزالة تلك الألغام فورًا».

وأضاف: «إذا تم وضع ألغام لأي سبب من الأسباب ولم يتم إزالتها على الفور، فإن العواقب العسكرية على إيران ستكون بمستوى لم يُشهد له مثيل من قبل. أما إذا قامت، من ناحية أخرى، بإزالة ما قد يكون قد تم وضعه، فسيكون ذلك خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح».