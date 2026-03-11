مهر: إصابة موظفين روس جراء قصف أمريكي إسرائيلي لمبنى قنصلية موسكو في أصفهان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وكالة «مهر» الإيرانية بتضرر مبنى القنصلية الروسية في أصفهان، وإصابة بعض الموظفين الروس، جراء قصف أمريكي إسرائيلي.

ونشرت عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء، صورة ترصد تحطم نوافذ القنصلية، جراء الهجوم الذي شنته طائرات أمريكية إسرائيلية على محافظة أصفهان.

وأمس الثلاثاء، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، موقف روسيا الداعم لخفض التصعيد في الشرق الأوسط.

وقال الكرملين في بيان صحفي، إن الرئيسين ناقشا خلال الاتصال الوضع في الشرق الأوسط، فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران.

وأشار إلى أن الرئيس الإيراني توجه بالشكر إلى روسيا على دعمها، ولا سيما تقديمها مساعدات إنسانية لإيران.

وفي السياق ذاته، ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن القيادة الروسية تؤكد على ضرورة خفض التصعيد وحل الأزمة الحادة المحيطة بإيران بشكل سريع.

ولفتت الوزارة إلى أنها تبذل جهودًا حثيثة لإنهاء الأعمال العدائية حول الجمهورية الإسلامية.