مصرع طفل في بورسعيد بسلاح أبيض

لقى طفل مصرعه إثر تعرضه للطعن بسلاح أبيض خلال مشاجرة مع آخرين بمحافظة بورسعيد.

تلقى اللواء محمد خليل الجمسي، مدير أمن محافظة بورسعيد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد مصرع الطفل ر. م.، البالغ من العمر 15 عامًا، بعد طعنه في الصدر بمنطقة القلب، حيث فارق الحياة على الفور. وجاءت المشاجرة بسبب خلافات شخصية في نطاق حي الزهور.

تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة حي الزهور، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.

الجثة موجودة بمشرحة مستشفى الزهور تحت تصرف النيابة، التي أمرت المباحث الجنائية بسرعة ضبط مرتكب الحادث، كما كلفت بإعداد تقرير الطب الشرعي لتحديد الصفات التشريحية للجثة، تمهيدًا للتصريح بدفنها.