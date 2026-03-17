إفطار جماعي وفعاليات ثقافية لـ600 طفل في احتفالية «مودة» بليلة القدر

نظمت مؤسسة «مودة للتنمية والتطوير»، بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والشباب والرياضة، احتفالية كبرى للأطفال والنشء بمنطقتي السيدة عائشة والإمامين، وذلك بمقر مركز التنمية الشبابية «الإمامين والتونسي»، في أجواء إيمانية وثقافية متميزة تعكس روح الشهر الكريم، وتعزز القيم الأخلاقية والدينية لدى الأجيال الجديدة.

جاءت الاحتفالية برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مودة للتنمية والتطوير وعضو هيئة كبار العلماء، وبمشاركة واسعة من أئمة وواعظات وزارة الأوقاف، منهم: الشيخ سامح زغلول، والواعظة سحر رؤوف صبري، والواعظة الدكتورة دينا سامي حسن، والواعظة الأستاذة الدكتورة ثناء علي الشيخ، والواعظة نيفين مصطفى غرباني، والواعظة الأستاذة الدكتورة فتحية إسماعيل مشعل، والواعظة مها رضوان، والواعظة الدكتورة نبية محمود، والواعظة راوية عبد المنعم محمد خليل، والشيخ محمد إبراهيم عبد الفتاح، والشيخ جمال إسماعيل حجازي، والشيخ أحمد محمد سيد المعصراوي، والشيخ كرم محمد علي فراج، والشيخ مصطفى رمضان علي، والشيخ سيد عبد العزيز جاد محمد صباح، والشيخ محمد عيد شحاتة سليم، والشيخ ياسر محمد عبد الوهاب، والشيخ عامر أحمد عبد الخالق، والشيخ حسام صبري أحمد.

وبدأت الفعالية بإفطار جماعي شارك فيه نحو 600 طفل وناشئ، أعقبه أداء صلاتي العشاء والتراويح، مع تعريف الأطفال بآداب الصلاة وأخلاقياتها، والحديث عن أخلاق وصفات سيدنا رسول الله، وترسيخ المفاهيم الدينية الصحيحة في وجدانهم، في أجواء روحانية تليق بعظمة ليلة القدر.

وتضمن برنامج الاحتفالية فقرات ثقافية وفنية متنوعة، منها أوبريت «ليلة القدر» بمشاركة أطفال المؤسسة وبراعم برنامجي «المذيع الصغير» و«المرشد السياحي الصغير»، إضافة إلى عرض مسرح عرائس «مودة» لتقديم رسائل تربوية بأسلوب جذاب، إلى جانب فقرات من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية قدمها الطفل فياض أحمد فياض، أحد متسابقي مسابقة «دولة التلاوة» في التصفيات قبل النهائية، فضلًا عن عرض فني يسلط الضوء على الأخلاق والقيم الإنسانية الرفيعة.

كما شهدت الاحتفالية استعراض مبادرتي «صحح مفاهيمك» و«دليل أخلاق طفل مودة»، بهدف تعزيز السلوكيات الإيجابية وحماية الأطفال من الأفكار المغلوطة من خلال خطاب ديني وتربوي مبسط.

وتأتي هذه الفعالية في إطار الشراكة بين وزارة الأوقاف ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف بناء جيل واعٍ يعتز بهويته الوطنية ويتمسك بالقيم الأخلاقية والدينية، كما تؤكد حرص مؤسسة مودة ووزارة الأوقاف على الارتقاء بالوعي الديني والثقافي للأطفال والنشء وتعزيز روح الانتماء والتكافل المجتمعي.