 العراق ..قصف بطائرة مسيرة يستهدف منزلا في حي الجادرية ببغداد - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 مارس 2026 5:47 ص القاهرة
العراق ..قصف بطائرة مسيرة يستهدف منزلا في حي الجادرية ببغداد

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 17 مارس 2026 - 5:13 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 مارس 2026 - 5:13 ص

 أفادت وسائل إعلام عراقية فجر اليوم الثلاثاء بأن منزلا في حي الجادرية وسط بغداد تعرض لقصف بطائرة مسيرة مما تسبب بتدميره وإشتعال النيران وتصاعد الدخان من داخله.

وذكرت وسائل الإعلام أن المنزل المستهدف ربما يعود إلى أحد قيادات الحشد الشعبي أو الفصائل المسلحة وهناك أنباء عن وقوع ضحايا وإصابات جراء القصف.

وسارعت القوات الأمنية والحشد الشعبي إلى إغلاق المنطقة والسماح لفرق الدفاع المدني بالوصول إلى مكان التفجير.

يضم حي الجادرية الراقي مكاتب للشركات والشخصيات المتنفذه والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والفنادق الراقية أبرزها فندق بابل المطل على ضفاف نهر دجلة.


