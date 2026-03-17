سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلام عراقية فجر اليوم الثلاثاء بأن منزلا في حي الجادرية وسط بغداد تعرض لقصف بطائرة مسيرة مما تسبب بتدميره وإشتعال النيران وتصاعد الدخان من داخله.

وذكرت وسائل الإعلام أن المنزل المستهدف ربما يعود إلى أحد قيادات الحشد الشعبي أو الفصائل المسلحة وهناك أنباء عن وقوع ضحايا وإصابات جراء القصف.

وسارعت القوات الأمنية والحشد الشعبي إلى إغلاق المنطقة والسماح لفرق الدفاع المدني بالوصول إلى مكان التفجير.

يضم حي الجادرية الراقي مكاتب للشركات والشخصيات المتنفذه والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والفنادق الراقية أبرزها فندق بابل المطل على ضفاف نهر دجلة.