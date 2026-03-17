قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن ماسبيرو يمثل قلعة الإعلام العربي، مؤكدًا أنه كأحد أبناء هذا الصرح يشعر بمسئولية تحسين ظروف العاملين فيه وتجويد الرسالة الإعلامية.

وأضاف "سعدة" عبر برنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر، على قناة النهار، اليوم الاثنين، أن أي تطوير للقطاع الإعلامي يعتمد بشكل أساسي على الجانب الاقتصادي، موضحًا أن “الاقتصاد أساس الحلول لماسبيرو في هذا التوقيت”، مشددًا على ضرورة توفير رواتب مناسبة للموظفين وحل مشاكلهم، بما في ذلك معاشاتهم والتأمين الصحي، لضمان استقرارهم وتأهيلهم لتجويد الرسالة الإعلامية.

ولفت إلى أن متوسط أعمار العاملين الحاليين في ماسبيرو تتراوح بين 48 و50 سنة، وأنهم اكتسبوا خبرات ومهارات واسعة على مدار سنوات طويلة، معتبرًا أن يتبقى إعادة توظيفهم واستغلال خبراتهم لصالح العمل الإعلامي.

وشدد على أهمية استغلال الإعلام التقليدي ووضع منه أشياء على منصات رقمية حديثة، مؤكدًا إمكانية تحويل ماسبيرو إلى منصة كبيرة تستفيد من مكانته وتاريخه العريق، بما يتماشى مع متطلبات العصر والتقنيات الحديثة.