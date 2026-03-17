نشأت الديهي: تكريم الرئيس السيسي للفائزين في دولة التلاوة يرسخ ريادة مصر التاريخية

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للفائزين في برنامج دولة التلاوة، مؤكدًا أن هذا التكريم يعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز مكانة القرآن الكريم وإبراز دور مصر التاريخي في خدمة التلاوة والقراء.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، إن البرنامج حقق نجاحًا كبيرًا، حيث حصد مشاهدات وصلت إلى مستويات مليارية، ما يعكس حجم التفاعل الشعبي الواسع مع المبادرة، ويؤكد أن مصر ما زالت تحتفظ بمكانتها الرائدة باعتبارها “دولة التلاوة” في العالم الإسلامي.

وأضاف أن هذا النجاح يمثل رسالة مهمة للشعب المصري بضرورة البناء على هذه التجربة الناجحة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد مبادرات مماثلة تسهم في ترسيخ مكانة مصر ليس فقط كـ"دولة التلاوة"، بل أيضًا كـدولة للفكر والعلم والأفكار والفن والحداثة والإبداع.

وأكد أن المجتمع المصري ينتظر المزيد من الأفكار والمبادرات الثقافية والعلمية التي تفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب، وتعزز من دور مصر الحضاري والثقافي في المنطقة، داعيًا إلى الانطلاق بقوة في هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة.