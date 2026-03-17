سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت محافظة دمشق، حصر بيع المشروبات الروحية (الكحولية) في أماكن محددة بالعاصمة السورية.

وقالت المحافظة في بيان، إن قرارها جاء بناء على من الشكاوى وطلب المجتمع المحلي، وبهدف التخلص من الظواهر المخلّة بالآداب العامة.

وأضافت أن المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق قرر منع تقديم المشروبات الروحية في المطاعم والملاهي الليلية في مدينة دمشق، وحصر السماح ببيع المشروبات الروحية المختومة حصرًا في (باب توما، القصاع، باب شرقي ) وذلك في المحلات المخصصة بأساس رخصة البناء التجاري.

وأشارت إلى تحديد المسافة بين محلات بيع المشروبات الروحية ودور العبادة (الجوامع / الكنائس) والمقابر والمدارس بشتى أنواعها ب 75 متراً على الأقل، ويراعى وجود دائرة قطرها /20/م حول المخافر والدوائر الرسمية.

ولفتت إلى تقديم تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل بعدم تقديم المشروبات الروحية داخل المحل بالقدح تحت طائلة إلغاء الترخيص وإغلاقه.

وأفادت بإعطاء مهلة 3 أشهر للمحلات التي تمارس مهنة المشروبات الروحية بالمختوم ضمن مدينة دمشق لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا القرار.



