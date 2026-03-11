الدفاعات الجوية القطرية تتصدى لأهداف في سماء الدوحة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد مراسل قناة «الجزيرة»، صباح الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية القطرية تتصدى حاليًا، لأهداف في سماء العاصمة الدوحة.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن مستوى التهديد الأمني «مرتفع»، مناشدة الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم الخروج، والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة؛ حفاظًا على السلامة العامة.

يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير الماضي، عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران.

وأوضح البيت الأبيض أن الهجوم جاء على خلفية ما وصفه بـ«تهديدات صاروخية ونووية صادرة عن إيران».

وأسفرت الضربات الأمريكية-الإسرائيلية عن مقتل عدد من أبرز القادة الإيرانيين، من بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي، وقائد الحرس الثوري محمد باكبور، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة عبدالرحيم موسوي.

من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ عملية رد واسعة، شملت إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه أهداف إسرائيلية، إضافةً لاستهداف المصالح والقواعد العسكرية الأمريكية في البحرين والأردن وقطر والكويت والإمارات والسعودية.