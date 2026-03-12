قاليباف: أي اعتداء على الجزر الإيرانية سيحطم كل أشكال ضبط النفس

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الخميس، إن «أي اعتداء على أرض الجزر الإيرانية سيحطم كل أشكال ضبط النفس».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «سنتخلى عن كل أشكال ضبط النفس، وسنجعل مياه الخليج تجري بدماء الغزاة».

وأشار إلى أن «دماء الجنود الأمريكيين ستكون على مسئولية الرئيس دونالد ترامب الشخصية»، بحسب تدوينته.

وطُرحت داخل واشنطن أفكار مثل السيطرة العسكرية على جزيرة خرج، أهم مركز لتصدير النفط الإيراني، حيث أشار تقرير لموقع «أكسيوس»، يوم السبت، إلى أن المسئولين «درسوا هذا الأمر».

وجزيرة خرج هي جزيرة مرجانية طولها 8 كيلومترات في الخليج العربي، تبعد نحو 43 كيلومتراً عن البر الرئيسي، هي نقطة نهاية خطوط الأنابيب القادمة من حقول النفط الإيرانية في وسط البلاد وغربها. وقد أنشأتها شركة أموكو الأمريكية العملاقة للنفط، واستولت عليها إيران خلال ثورة 1979.

ويمر عبر الجزيرة نحو 90 في المائة من صادرات النفط الإيرانية، وتستقبل مرافقها يومياً ما بين 1.3 و1.6 مليون برميل من النفط، إلا أن إيران رفعت حجم التدفقات إلى 3 ملايين برميل يومياً في منتصف فبراير الماضي، وفقاً لبنك الاستثمار «جي بي مورغان»؛ تحسباً لهجومٍ تقوده الولايات المتحدة. وأضاف البنك أن 18 مليون برميل إضافية مخزَّنة في خرج كاحتياطي.

كما نقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية عن محللين قولهم إن ضرب الجزيرة قد يُضعف مستقبل أي حكومة إيرانية محتملة بعد الصراع؛ لأنها ستفقد أهم مصدر للإيرادات النفطية لسنوات؛ نظراً لتعقيد منشآتها وصعوبة إصلاحها بسرعة.

لكن بعض الخبراء حذّروا من أن قصف الموقع أو السيطرة عليه من قِبل القوات الأمريكية لن يضر إيران فقط، بل قد يُدخل الاقتصاد العالمي في دوامة اضطراب حاد، حيث يمكن أن يتسبب في ارتفاعٍ مستمر بأسعار النفط المرتفعة أصلاً.