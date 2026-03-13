هاجم مستوطنون إسرائيليون قرية بمحافظة الخليل، الجمعة، وأطلقوا النار تجاه المنازل والمواطنين، في تصعيد للاعتداءات على التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان للأناضول إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت قرية حمروش وأطلقت النار على المواطنين أثناء محاولتهم الوصول إلى منازلهم.

ووثقت مقاطع فيديو عددا من المستوطنين أثناء إطلاق النار باتجاه الفلسطينيين.

ولم ترد تقارير حتى اللحظة عن وقوع إصابات، فيما يعبر المواطنون عن خوف وقلق نتيجة الهجمات المتكررة.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، تصاعدت هجمات الجيش والمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد 1127 فلسطينيًا وإصابة نحو 11 ألفا و700، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألفًا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وتركز اعتداءات الجيش والمستوطنين على تخريب وهدم المنازل والمنشآت وتهجير الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس، التي يعدها المجتمع الدولي أراضي محتلة.​​​​​​​​​​​​​​