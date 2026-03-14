كشف ملابسات فيديو متداول لعاطلان يرويجان المواد المخدرة في بني سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص بترويج المواد المخدرة بمحافظة بني سويف.

وبالفحص والتحري، أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين في مقطع الفيديو، وتبين أنهما عاطلان ولهما معلومات جنائية، ومقيمان بمحافظة الفيوم.

وتم ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية، ملك وقيادة أحدهما، بدائرة مركز شرطة ناصر ببني سويف.

وعثر بحوزتهما على كمية من المواد المخدرة شملت مخدرات الحشيش والشادو والبودر، إضافة إلى سلاح أبيض. وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

كما تمكنت القوات من ضبط سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا، حال قيامه بشراء المواد المخدرة منهما، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش.

وتم التحفظ على الدراجة النارية ومركبة "التوك توك"، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.