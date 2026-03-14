وول ستريت جورنال: تضرر 5 طائرات أمريكية بهجوم إيراني على قاعدة في السعودية

5 - طائرات تزويد بالوقود أمريكية تضررت في ضربة إيرانية استهدفت قاعدة الأمير سلطان الجوية

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، السبت، بأن ضربة إيرانية استهدفت قاعدة الأمير سلطان الجوية بالسعودية أسفرت عن تضرر 5 طائرات تزويد بالوقود تابعة لسلاح الجو الأمريكي.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين قولهم إن 5 طائرات تزويد بالوقود تابعة لسلاح الجو الأمريكي تعرضت لضربة وأُلحقت بها أضرار وهي على الأرض في قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، ولم تُسجل أي وفيات.

ولم تذكر الصحيفة تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو طبيعة الضربة، كما لم يصدر تعليق فوري من الولايات المتحدة أو السعودية حول الحادثة.

وتقع القاعدة في منطقة الخرج جنوب شرق العاصمة الرياض، وهي منطقة أعلنت السعودية خلال الأيام الماضية تعرضها مرارا لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة، مؤكدة أن دفاعاتها الجوية اعترضتها، بحسب وزارة الدفاع السعودية.

ومنذ 28 فبراير الفائت تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.