العراق يدين محاولة استهداف القوات الإيطالية في كردستان

أدان العراق، اليوم الجمعة، محاولة استهداف القوات العسكرية الإيطالية في إقليم كردستان.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني، إن العراق يدين "محاولة استهداف الوحدة العسكرية الإيطالية المتواجدة في إقليم كردستان العراق"، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية.

وحذر حسين من أن "دفع العراق إلى ساحة الحرب يُعد أمرا بالغ الخطورة، وقد يؤدي إلى توسيع نطاق الصراع ليشمل دولاً أخرى في المنطقة".

كما أشار إلى أن "تعطل تدفق النفط عبر مضيق هرمز قد يؤدي إلى أزمة كبيرة في مجال الطاقة، كما أن عدم إمكانية تصدير النفط العراقي قد يخلق أزمات اقتصادية متعددة".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيطالي دعم بلاده للعراق ووقوفها إلى جانبه في مواجهة الهجمات التي تستهدف أمنه واستقراره، بحسب البيان.

وناقش الجانبان تداعيات استمرار الحرب، وما قد تفرضه من تهديدات متزايدة على الاقتصاد العالمي، ولا سيما الاقتصادات الأوروبية، مؤكدين أهمية العلاقات العراقية–الإيطالية وضرورة العمل على تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.